Mystisk cirkel bygget af knogler fundet i Rusland

Selv under den seneste istid, hvor temperaturerne ofte nåede ned på -20 grader celsius, var vores forfædre i stand til at overleve og holde varmen.

Men vores forskere har tilsyneladende også haft travlt med noget andet - forskere har i hvert fald opdaget en mystisk cirkel af mammutknogler.

Der er tale om fundet af en af de ældste og største cirkelkonstruktioner fra istiden lavet af mammutknogler.



Det skriver mediet Science Alert ifølge Videnskab.dk.

Mammutfossilerne blev fundet på en russisk slette kendt som Kostenki 11, der er beliggende cirka 500 kilometer syd for Moskva.

Ved hjælp af kulstof-14-datering har et nyt studie, som er offentliggjort i det akedemiske tidsskrift Antiquity, dateret konstruktionen til mere end 20.000 år gammel.

Det betyder også, at de britiske arkæologer fra University of Exeter har opdaget den hidtil ældste knoglecirkel, der er bygget af moderne mennesker på den russiske slette.

- Arkæologi viser os mere om, hvordan vores forfædre overlevede i dette desperat kolde og fjendtlige miljø ved højdepunktet i den sidste istid. De fleste andre steder på lignende breddegrader i Europa var blevet forladt på dette tidspunkt, men disse grupper havde formået at tilpasse sig for at finde mad, husly og vand, siger den palæolitiske arkæolog Alexander Pryor fra University of Exeter i en pressemddelelse, skriver Science Alert.

Knoglecirklen måler 12,5 meter på tværs og ser ud til at være bygget næsten udelukkende af mammutknogler sammen med nogle knuste knogler fra blandt andet rensdyr og bjørne.

Ifølge Science Alert har arkæologerne identificeret 51 underkæber og 64 individuelle kranier fra mammutter, som blev brugt til at konstruere væggene i en 9x9 meter bygning.

På ydersiden af ​​cirklen blev der også fundet tre store huller fyldt med store mammutknogler.

Det britiske forskerteam fandt også kulfragmenter i knoglecirklen, hvilket bekræftede, at der var mennesker til stede, som brugte træ og knogler som brændstof.

Det er kun den anden cirkel af mammutknogler, hvor træfyring er blevet identificeret, og denne nyfundne cirkel er omkring 5.000 år ældre end den anden.

Forskerne er stadig i tvivl om, hvad denne knoglecirkel er blevet brugt til, og hvad der har bragt vores forfædre til stedet.

- En mulighed er, at mammutter og mennesker kunne være kommet til området, fordi det havde en naturlig kilde, der ville have sørget for flydende vand gennem vinteren, hvilket er sjældent i denne periode med ekstrem kulde, fortæller Alexander Pryor fra University of Exeter i pressemeddelelsen.

