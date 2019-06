Mystisk fænomen: Hundredvis af mus springer i døden

Noget nær apokalyptiske scener møder i disse dage beboerne i den hollandske by Hommerts.

Her ligger døde mus i hobetal spredt ud over vej og og fortorv under en akvædukt.

- Hver morgen er der hundredvis af døde markmus. Det er et mysterium, hvorfor dyrene springer derned, siger manden bag de bizarre optagelser herover, Anton Kappers, til Newsflare.

- De fleste mus dør straks efter, at de er faldet, nogle er skadede, og nogle af dem overlever og løber væk. Undersøgelser af, hvad der forårsager dette tragiske spektakel, er i gang, fortæller han.

Den lokale økolog og musekspert Nico Beemster har besøgt stedet. Han forsøger at finde en forklaring på det mærkelige fænomen, som har fået opmærksomhed fra lokale medier.

- Vi har at gøre med et meget stort antal mus omkring Hommerts. Det er muligt, at de mange mus er endt her på grund af stor konkurrence. De er formentlig kommet i kamp og har kastet hinanden ned i akvedukten.

- Jeg har aldrig oplevet det før, forsikrer han.