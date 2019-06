Mystisk: Forstening giver forskere hovedpine

Det var ved et tilfælde, at forskerne pludselig blev opmærksomme på et besynderligt fossil af en hel fiskestime

Hvad fik en hel fiskestime til at dø for 50 millioner år siden, imens alle fiskene svømmede i samme retning?

Det spørgsmål forsøger forskere fra Arizona State University at svare på i et nyt studie, skriver The Atlantic ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se endnu et foto af fiskestimen.

Lektor på Arizona State University Nobuaki Mizumoto studsede over fossilet, da han besøgte et dinosaur-museum i byen Katsuyama i Japan, hvor fossilet allerede var udstillet.

Det helt bemærkelsesværdige ved fossilet af fiskestimen er, at alle fiskene svømmer i samme retning.

- Det er virkelig mærkeligt, siger lektor Lance Grande til The Atlantic ifølge Videnskab.dk.

Han er lektor og adjungeret professor ved Field Museum i Chicago, USA, men har ikke selv deltaget i studiet.

Normalt - ved de få fossiler af fiskestimer, vi har - vender fiskene nemlig i alle mulige forskellige retninger.

Når alle fiskene peger i samme retning, indikerer det, at fiskene er blevet fastlåst og bevaret i samme øjeblik, de døde, mener Nobuaki Mizumoto.

Mizumoto og hans hold mener, at det muligvis kan have været et pludseligt kollaps i sandet, der har slået fiskene ihjel og bevaret dem.

Ifølge Lance Grande kan det også have været en vulkansk eksplosion, en stor portion iltfattigt vand eller måske bare et pludseligt temperaturskift, der fikserede fiskene.

Men Mizumoto indrømmer overfor The Atlantic, at forskerne ikke har et klart svar:

- Jeg er den person i verden, der allerhelst vil finde ud af, hvordan det her fossil er skabt, siger han til The Atlantic ifølge Videnskab.dk.

