Mystisk hul fundet i rumkapsel

En kosmonaut vendte i sidste uge hjem fra Den Internationale Rumstation (ISS), hvor han blandt andet havde undersøgt et lille hul i den russiske rumkapsel Soyuz, der havde fået kapslen til at lække ilt tidligere på året.

På en pressekonference giver han nye oplysninger om skaden.

- Hullet lader til at være boret fra indersiden af fartøjet, siger kosmonauten Sergei Prokopyev, efter at være vendt tilbage til Jorden.

Det skriver nyhedsbureauet AP ifølge Videnskab.dk.

Sergei Prokopyev tager ikke stilling til, om hullet blev boret for bevidst at sabotere rumfartøjet, sådan som det tidligere har været hævdet.

- Det er op til efterforskningsorganerne at dømme, hvornår hullet blev lavet, siger han.

Da hullet blev opdaget 30. august 2018, lappede mandskabet på ISS det hurtigt med gaze og epoxy.

Astronauternes hurtige identificering og reparation af hullet viser, at 'holdet var forberedt på hvad som helst', siger Sergei Prokopyev.

Tidligere har chefen for det russiske rumagentur Roskosmos, Dmitrij Rogozin, været ude at sige, at hullet enten kan være blevet boret, da rumfartøjet blev lavet, eller da det var oppe i rummet.

Selvom han ikke direkte beskyldte besætningen for sabotage, skabte hans udtalelse kold luft mellem Roscosmos og NASA.

Senere har han dog trukket udtalelsen tilbage.

