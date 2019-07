Mystisk kæmpehaj fra dybhavet kan nu spores

Et hold forskere fra Florida State University er nu lykkedes med at fastgøre en GPS-sender på havets store rovdyr

I det dybe, dybe hav ud for Bahamas har en gruppe biologer fra Florida State University ad flere omgange forsøgt at fastgøre en GPS-sender på et af de største rovdyr på havets bund. Nemlig en seksgællet haj (Hexanchus griseus).

Og det er nu lykkedes. Biologerne lod et undervandsfartøj nedsænke til 528 meters dybde, og her lykkedes det altså at sætte en sporingsanordning på en stor han, hvilket du kan se en video med på Videnskab.dk.

Typisk lever den seksgællede haj, som kan blive op til otte meter lang, på så dybt vand, at Solens stråler ikke formår at komme derned. Det er mellem 2500 meter og 8200 meters dybde, skriver Florida State University på deres hjemmeside.

Kun få gange i løbet af deres dagscyklus svømmer dyrene til lavere dybder som 500 meter, og det er, når de skal finde føde.

De tidligere gange, det er lykkedes at påsætte en GPS-sender, har senderne ikke givet helt korrekte data.

Biologernes bedrift er derfor vigtig, eftersom det nu for første gang er muligt at modtage data om hajen i dens naturlige habitat.

