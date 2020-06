Mystisk radioglimt fra rummet vender tilbage hver 157. dag

Indimellem strømmer mystiske radioglimt mod Jorden fra det ydre rum.

Disse udbrud af radiobølger udsender store mængder energi, men varer kun et kort øjeblik.

Fænomenet blev først observeret i 2007 og blev døbt Fast Radio Burst (FRB) - hurtige radioglimt på dansk.

Nu har forskere fra University of Manchester i England måske fundet en ledetråd, der kan guide astronomerne i retning af, hvad de mystiske signaler skyldes. Det skriver CNN ifølge Videnskab.dk.

Forskerne har nemlig fundet et nyt radioglimt, der gentager sig. Det har fået det mundrette navn FRB 121102. Fra Jorden kan radioglimtet observeres i 90 dage, hvorefter der er stille i 67 dage. På den måde gentager mønsteret sig hver 157. dag.

Læs mere på Videnskab.dk: Astronomer opsnapper flere mystiske rum-signaler: Hvor kommer de fra?

De seneste år har forskere fundet mange af denne type radioglimt, men de fleste har været en engangsforestilling.

Tidligere har astronomer dog opdaget et andet signal med navnet FRB 180916.J0158+65, der gentager sig selv i et særligt mønster.

Det strømmede mod Jorden hver 16,35 dag, hvor det gentog sig igen og igen hver time for derefter at være helt tavst i 12 dage.

Og nu har forskere altså fundet endnu et signal, der gentager sig periodisk.

Læs mere på Videnskab.dk: Mystisk signal fra rummet gentages hver 16. dag

- At finde et sådant mønster kan give os vigtige ledetråde, når vi skal svare på, hvor radioglimtene kommer fra. Periodiciteten (regelmæssige gentagelser, red.) kan betyde, at objektet, der producerer FRB’erne, formodentlig er i kredsløb med en anden astrofysisk enhed, siger Kaustubh Rajwade, hovedforfatter på studiet og postdoc i astronomi ved University of Manchester til CNN, ifølge Videnskab.dk.

Indtil videre tror forskerne, at radioglimtene kan stamme fra kredsløbet omkring en gigantisk stjerne, et sort hul eller en tæt neutron-stjerne.

Men der er stadig lang vej igen, inden forskerne med sikkerhed kan sige, hvor de mystiske radioglimt stammer fra.

- Det fascinerende fund understreger, hvor lidt vi ved om baggrunden for FRB’erne, siger Duncan Lorimer, medforfatter på studiet og professor i fysik og astronomi ved West Virginia University, til CNN.

