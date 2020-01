Mystisk rumlen var en ny vulkan

I hele verden har forskere registeret en rumlen, der nu viser sig at være en ny vulkan ud for det afrikanske kontinent

I maj 2018 skete der noget mærkeligt omkring øen Mayotte i Det Indiske Ocean.

Seismologer (jordskælvsforskere) i området kunne måle flere tusinde jordskælv, herunder et, der målte 5,9 på richterskalaen. I november 2018 kunne seismologer i hele verden så høre en seismisk brummen, der i nogle tilfælde varede i op til 40 minutter ad gangen.

Nu står det endelig klart, hvad der stod bag de mærkelige hændelser: En ny undervandsvulkan tæt ved Mayotte, der ligger mellem Mozambique og Madagaskar ud for Afrika, skriver mediet Live Science ifølge Videnskab.dk.

Det konkluderer et internationalt forskerhold i et nyt studie, hvor de også kan fortælle, at vulkanen, der endnu ikke har et navn, er 5 kilometer lang og 0,8 kilometer høj.

Í studiet beskrives det, hvordan magmaen har bevæget sig op fra et 15 kilometer bredt reservoir, der findes i Jordens øvre kappe 25 til 35 kilometer under havbunden, for til sidst at bryde igennem Jordens skorpe og skabe vulkanen.

- Det tog kun et par uger for magmaen at brede sig fra den øvre kappe til havbunden, hvor undergrundsvulkanen blev født, fortæller førsteforfatter til studiet, seismologen Simone Cesca, der er tilknyttet Det Tyske Center for Geovidenskab i Potsdam, til Live Science ifølge Videnskab.dk.

Mens magmaen bevægede sig hele vejen op til havbunden og brød med Jordens skorpe, blev der skabt en hel serie af jordskælv undervejs.

Da magmaen endelig havde brudt overfladen, skabtes der en slags motorvej, hvor ny magma frit flød op til havbunden og etablerede vulkanen.

Processen fik Mayotte til at synke med hele 20 centimeter, og den var altså skyld i de mystiske seismiske aktiviteter, der fandt sted i 2018.

Studiet er endnu ikke blevet fagfællebedømt (peer-reviewed), og det derfor ikke publiceret i et videnskabeligt tidsskrift. Det er dog frit tilgængeligt på EarthArXiv.

