Mystisk: Tarantel med kæmpestort horn

Det er ikke alle, der bliver lige begejstrede for at finde en edderkop.

Men hos en forskergruppe vækker fundet af en tarantel i Angola stor opsigt, for edderkoppen har ikke hidtil været kendt i forskerkredse. Desuden har den en bemærkelsesværdig udvækst på ryggen. Det skriver ScienceDaily ifølge Videnskab.dk, hvor du kan se endnu et billede af den nyopdagede tarantel.

- Ingen andre edderkoppe-arter I verden besidder et lignende fremspring (fra ryggen, red.), skriver forskerne i et videnskabeligt studie over edderkoppen.

Læs mere på Videnskab.dk: Udzungwa! Danske forskere udforsker unik, glemt regnskov

Den fascinerende skabning eller bæstet (kært barn har mange navne) blev fundet i forbindelse med The National Geographic Okavango Wilderness-projekt, som er oprettet for at samle viden om vilde områders biodiversitet.

Tarantellen har fået det videnskabelige navn Ceratogyrus attonitifer, og den tilhører en slægt af edderkopper, der faktisk er kendt for at have små horn på kroppen.

Hornet hos den nyopdagede art er bare voldsomt meget længere end hos nogen af de kendte arter i samme slægt.

Læs mere på Videnskab.dk: Mystiske 'eventyrcirkler' forundrer forskere

Det er endnu for tidligt at sige, hvad dette horn bliver brugt til, skriver forskerne i deres studie af edderkoppen.

Formålet med forskernes studie er på længere sigt er at finde frem til en bæredygtig måde at bevare naturområder i nogle af Afrikas mest dyrerige arealer, herunder i Angola, Namibia og Botswana.

- Den generelle mangel på biodiversitetsdata for Angola er tydeligt illustreret i dette eksempel med fundet af edderkoppen og fremhæver behovet for af ​​at samle flere prøver af biodiversiteten, skriver forskerne bag studiet.

Andre artikler på Videnskab.dk

Fascinerende billeder: Kæmpefossiler fra massestranding af hvaler

Mystisk 'penis-dyr' ånder via huden

Hjælp! Hvad laver denne spooky fisk i Aarhus?