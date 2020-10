Mystisk! Træning af den ene arm styrker også den anden

Ifølge et nyt studie kan man ved hjælp af såkaldte ‘excentriske’ styrkeøvelser ikke kun forhindre muskeltab i en ubevægelig arm, men faktisk blive stærkere i den - udelukkende ved at træne den modsatte arm. Det skriver Science Alert ifølge Videnskab.dk.

En muskel virker ved enten at trække sig sammen eller at strække sig ud, hvilket kaldes for henholdsvis koncentrisk og excentrisk kontraktion.

Oversat til styrketræning er det en koncentrisk bevægelse at løfte håndvægten op til skulderen, mens det er en excentrisk bevægelse at sænke den igen.

Forskerne afprøvede effekten af de forskellige former for træning ved at have 3 grupper på sammenlagt 30 personer, som alle frivilligt tilbragte 8 timer af døgnet med deres ene arm i en slynge (med undtagelse af når de kørte, sov og var i bad).

Den ene gruppe lavede excentriske øvelser når de trænede

Den anden gruppe lavede begge typer

Den tredje gruppe trænede slet ikke.

Efter en måned undersøgte forskerne de ubrugte biceps for at sammenligne dem på tværs af grupperne.

- De deltagere, som lavede excentriske øvelser, havde den største stigning i styrke i begge arme, fortæller Ken Kazunori Nosaka, en af forskerne bag studiet, til Science Alert ifølge Videnskab.dk.

- Denne gruppe havde kun et muskeltab på to procent i deres ubevægelige arm, modsat dem, som ikke trænede, som havde et muskeltab på 28 procent.

Hvad der forårsager, at begge armes muskler aktiveres med denne type træning, er endnu ikke klart, og heller ikke, om det samme vil gøre sig gældende for benmusklerne.

Forskerne håber, at den nye viden på sigt kan hjælpe patienter i genoptræning.

