Mystiske dødsfald blusser op igen

11 store grå kæmper lå livløse på jorden, da de blev opdaget i en nationalpark i Zimbabwe i fredags.

Dødsfaldene bliver nu undersøgt med blodprøver, da det ikke tyder på, at det er krybskytter, der har forgiftet dyrene.

'Vi kan kun komme nærmere dødsårsagen, når vi får svar fra laboratoriet. Vi kan dog udelukke cyanidforgiftning, da intet er blevet fjernet fra elefanterne,' siger Tinashe Farawo ifølge The Guardian.

Der er det seneste år, blevet forgiftet mange elefanter, så krybskytter har kunne sælge elfenben på det sorte marked.

Ikke første gang

Den mystiske massedød er ikke et nyt fænomen. For en måned siden blev der fundet over 275 døde elefanter i Botswana.

Forskere undersøger stadig dødsfaldene i Botswana, hvor både forgiftning og miltbrand er udelukket.

Sidste år døde der 100 elefanter af miltbrand i Botswana, der har verdens største population af elefanter med 156.000. Zimbabwe har den anden største med 85.000 elefanter.

