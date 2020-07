Mystiske rum-cirkler giver astronomer grå hår

Cirklerne kommer formentlig fra et område udenfor vores galakse

Et signal, som aldrig er set før, er blevet opfanget af radioteleskoper. Hvad de kan skyldes, er noget af et mysterium for astronomerne. Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk. https://videnskab.dk/naturvidenskab/ny-observation-maerkvaerdige-rum-cirker-faar-astronomer-til-at-rykke-sig-i-haaret

Det opsigtsvækkende fund er sendt ind til det videnskabelige tidsskrift Nature Astronomy, hvor det venter på at godkendt af andre forskere. Indtil videre ligger det tilgængeligt i en åben database for videnskabelige studier.

Der er tale om fire, cirkelrunde objekter, hvoraf tre af dem er omgivet af en form for lysende krans.

Internationale forskere ledt an af astrofysiker Ray Norris fra Western Sydney University i Australien har døbt objekterne ORC – ’Odd Radio Circles’ – eller ’mærkelige radiocirkler’ på dansk.

Læs mere på Videnskab.dk: Mystisk signal fra rummet gentages hver 16. dag

'Cirkulære former er ret kendt i radioastronomiske billeder, og som regel repræsenterer de sfæriske objekter, såsom en supernova eller en stjernetåge,' fortæller forskerne i den videnskabelige artikel. Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Men forskerne påpeger her, at de cirkelrunde objekter, som de har iagttaget, ikke minder om noget kendt objekt, der er observeret hidtil.

Da forskerne bag det nye studie opdagede den første cirkel, mente de først, at den kunne skyldes en teknisk fejl.

Men efter at have fundet fire mystiske cirkler og desuden brugt andre teleskoper til at undersøge ORC 1 og ORC 2, lagde de tvivlen i graven, skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Læs mere på Videnskab.dk: Er vi alene i rummet, fordi alle andre civilisationer er uddøde?

Forskerholdet bag undersøgelsen af de mystiske ORC’er mener, at de sandsynligvis kommer fra et sted udenfor Mælkevejen. De gætter på, at de kan være chokbølger fra en gigantisk begivenhed, der er sket langt ude i rummet.

Astronomerne skal undersøge flere ORC'er for at kunne sige mere, men måske behøver vi ikke vente så længe på svar.

I deres data har forskerne nemlig allerede identificeret seks endnu svagere ORC'er, som, de håber, kan være med til at kaste mere lys over det mystiske fænomen, skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Andre artikler på Videnskab.dk

110 år efter ødelæggende Tunguska-asteroide: Jordens forsvarsplan er lagt

Månens forside og bagside er vidt forskellige

Vilde billeder: Astronomer spotter første tegn på, at en ny planet dannes