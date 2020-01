Nååårh! Se hvordan papegøjer hjælper hinanden

Et nyt studie tyder på, at afrikanske gråpapegøjer er der for hinanden – og det er uden at forvente noget tilbage

Afrikanske gråpapegøjer (Psittacus erithacus) er der for hinanden.

I et nyt studie beskriver forskere for første gang nogensinde, hvordan også fugle hjælper hinanden og dermed fremstår 'uselviske'.



Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Det er en adfærd, der tidligere kun har været registreret hos pattedyr såsom orangutanger og bonoboaber, foruden mennesker.



Men nu kan afrikanske gråpapegøjer tilsyneladende melde sig ind i den hjælpsomme og venlige klub. Se beviset her.

- Papegøjer, krager og ravne er kendte for at være de klogeste fugle, der findes. De bliver ofte refereret til som 'aber med fjer' og er blevet testet i mange studier omkring problemløsning og indlæring af ord, siger en af forskerne bag studiet, Désirée Brucks, professor ved Max Planck Institute for Ornithology, til The Guardian.

Otte afrikanske gråpapegøjer og seks blåhovedet dværgaraer (Primolius couloni) indgik i studiet, der er blevet foretaget ved Max Planck Institute for Ornithology.

Under forsøget har forskerne placeret to intelligente fugle ad gangen i en gennemsigtig kasse og lært dem, at når de førte en metalring igennem et hul i siden på kassen, blev der kvitteret med en godbid, skriver The Guardian.

Forskerne lukkede nu for en af fuglenes huller, så det kun var den ene fugl, der kunne række en metalring ud. Samtidigt gav forskerne alle metalringene til den fugl, hvis hul var blevet lukket.

Her viste det sig, at papegøjen, som ikke selv kunne få en godbid, men som til gengæld sad på alle metalringene, rakte ringene over til artsfællen, der så kunne bytte ringen til en godbid.

Og det ifølge The Guardian umiddelbart helt uden at få noget igen.

