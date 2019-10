NASA afslører: Nye rumdragter til månemission

Der er tale om to nye rumdragter, som astronauterne skal benytte sig af på den forstående 'Artemis månemission'. Målet med missionen er at lande, den første kvinde og den næste mand, på den sydlige pol af Månen i 2024.

Den ene af de to nye dragter skal astronauterne benytte sig af for igen at betræde Månens overflade. Den anden rumdragt skal de have på under opsendingen, og når de returnerer til Jordens atmosfære.

De nye rumdragter er mere komfortable at have på og de tillader astronauterne mere fleksibilitet og mobilitet, samtidig med at de stadig i samme grad beskytter mod, stråling, ekstreme temperaturer og mikro-meteoritter.

Dragterne er en opgradering af det klassiske udstyr, der blev båret af Apollo-æra astronauterne i 1960'erne og 1970'erne.

Intet menneske er landet på Månen siden 1972, hvor Neil Armstrong efterfulgt af Buzz Aldrin første gange satte fod på månen.

