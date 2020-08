NASA-astronauter er landet på jorden

Klokken 20.49 dansk tid er to astronauter landet i den Mexicanske Golf, efter de har været 64 dage i rummet.

- Velkommen tilbage til planeten Jorden, tak for at have fløjet med SpaceX, lød det fra jordkontrollen til de to astronauter.

Det er den første bemandede amerikanske mission ud i rummet, siden rumfærgerne blev pensioneret i 2011.

Astronauterne forlod Den Internationale Rumstation kort før midnat natten til søndag og rejsen tilbage jorden er sket i SpaceX-kapslen 'Crew Dragon'.

Kort inden landingen blev seks faldskærme udløst og bremsede rumskapslens høje fart.

Da den 9,6 tons tunge kapsel landede i vandet, lå et mandskab klar til at hente både den og astronauterne sikkert i land.

Historisk testmission

Landingen markerer afslutningen på en historisk testmission af SpaceX's evner til at sende mennesker ud i rummet. Firmaet er det første private selskab, der har sendt astronauter ud i rummet, hvilket er sket i samarbejde med NASA.

De to astronauter nåede på deres rejse 1024 gange rundt om Jorden.

De kommende uger vil NASA og SpaceX i gennemføre en stor evaluering af hele rumrejsen. Hvis resultatet er positivt, er det planen, at det næste hold astronauter senere i år sendes til Den Internationale Rumstation.

Her vil holdet bestå af tre NASA-folk og en japansk astronaut, der alle skal opholde sig et halvt år i rummet.

Live fra rummet: Næste stop Jorden