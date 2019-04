NASA-chef om Indiens missiltest: - Det er en frygtelig, frygtelig ting

NASA's øverste administrator Jim Bridenstine gav inderne klar besked under et live-streamet møde med ansatte fra NASA

Det vakte opsigt i hele verden, da Indiens premierminister, Narendra Modi, i sidste uge stolt meddelte på Twitter, at landet havde haft held til at skyde en af sine egne satellitter ned med et missil.

Nu har NASA’s øverste administrator, Jim Bridenstine, taget bladet fra munden og kaldt Indiens handlinger for en "frygtelig, frygtelig ting".

Det skricer CNET.com ifølge Videnskab.dk

Under et møde med de øvrige ansatte i NASA’s hovedkvarter fortalte Jim Bridenstine, at missiltesten har skabt et minefelt af over 400 vragdele, der stadig er i kredsløb omkring Jorden.

-Det er en frygtelig, frygtelig ting at skabe en hændelse, som sender vragstumper i en apoapsis (højeste punkt i kredsløbet, red.), der når op over Den Internationale Rumstation, sagde Jim Bridenstine under mødet, der blev live-streamet fra NASA’s hovedkvarter.

- Den slags aktiviteter er ikke kompatible med fremtiden for menneskelig rumfart, tilføjede Jim Bridenstine.

Du kan se en video af mødet på Videnskab.dk



Læs også på Videnskab.dk: Britiske medier amok: Der er fundet liv i rummet

I en pressemddelse har det indiske udenrigsministerium ellers tidligere forsikret om, at missiltesten blev gennemført i den nedre del af Jordens atmosfære, og at eventuelle vragdele ville styrte mod Jorden i løbet af uger.

Men det er absolut ikke hele sandheden, påpeger den australske rum-arkæolog og ekspert i rumskrot Alice Gorman.

- Påstande om, at destruktive hændelser som denne er harmløse, fordi fragmenterne snart vil brænde op, er efter min mening bevidst vildledende. Enhver fragmentations-hændelse, om den er tilsigtet eller utilsigtet, øger risikoen for kollisioner med fungerende satellitter, fortæller Alice Gorman til CNET.com ifølge Videnskab.dk.

Læs også på Videnskab.dk: Fascinerende billeder: Jorden set fra rummet

Ifølge NASA-administrator Jim Bridenstine sporer rumfartsorganisationen i øjeblikket 24 vragstumper, som bevæger sig op over Den Internationale Rumstations kredsløb om Jorden.

På grund af missiltesten er risikoen, for at Den Internationale Rumstation bliver ramt af små vragstumper, i øjeblikket forhøjet med 44 procent, fortæller Jim Bridenstine.

Han understreger dog også, at Den Internationale Rumstation kan justere sit kredsløb for at undgå rumskrot, hvis det bliver opdaget i tide.

Og i øjeblikket er astronauterne ombord på rumstationen i relativ sikkerhed.

- Den gode nyhed er, at det (rumskrottet, red.) ligger lavt nok i Jordens kredsløb til, at det vil gå i opløsning hen over tid, fortæller Jim Bridenstine ifølge Videnskab.dk.

Til sammenligning gennemførte Kina i 2007 en lignende missiltest, hvorfra rumskrot stadig er i kredsløb om Jorden.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Er vi alene i rummet, fordi alle andre civilisationer er uddøde?

Hvad sker der, hvis man affyrer en pistol i rummet?

Hvor ofte havde vi sex med neandertalerne?