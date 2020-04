NASA deler ikoniske billeder: Kan du huske dem?

Vi skal en tur i tidsmaskinen og helt tilbage til 1995, hvor NASA's rumteleskop Hubble producerede et fantastisk billede af, hvad der blev døbt ’Skabelsens søjler’.



I 2015 var Hubble så på spil igen, da teleskopet tog et billede med infrarødt lys, der får alle stjernerne til at fremstå skarpe, mens søjlerne ser en anelse mere uskarpe ud i billedet.



Det er NASA, der har mindet os om det imponerende syn, da de har delt de ikoniske billeder med resten af verden på deres hjemmeside, skriver Videnskab.dk, der bringer billedet fra 1995.

Og det skal du selvfølgelig ikke snydes for.



Læs mere på Videnskab.dk: Se naturens makabre skønhed

Billederne bliver ligeledes delt på Hubblesite.com, hvor det beskrives, at to amerikanske astronomer var i gang med nogle helt normale observationer, da de så strukturen til 'Skabelses søjler' i en række billeder.

Søjlerne gemmer på nye stjerner, som bliver dannet af den gas og det støv, der omringer dem, og som udgør søjlerne selv.

Der, hvor gassen og støvet er tættest, kan der derfor gemme sig helt nyfødte stjerner.





Andre artikler på Videnskab.dk:



Hvorfor smager koriander så ulækkert?

Coronavirus: Alt om udviklingen, symptomer og behandling