NASA: Det ville ske hvis en giga-asteroide ramte Jorden

NASA og Den Europæiske Rumorganisation har øvet sig i at håndtere en hypotetisk asteroide, der rammer Jorden i 2027

I et hypotetisk rum-scenarie står planeten Jorden over for en forfærdelig tragedie. Det skriver Science Alert ifølge Videnskab.dk.

En asteroide, der måler 60 meter i diameter, har kurs mod Central Park i New York med en vanvittig fart på 18 kilometer i sekundet.

Scenariet er fantasi, men det kunne i princippet blive til virkelighed en dag – og derfor skal vi være forberedte.

Det mener i hvert fald folkene fra NASA og Den Europæiske Rumorganisation (ESA), der i den forgangne uge har samarbejdet om at simulere hændelsen.

I eksperimentet bliver den hypotetiske asteroide opdaget 26. marts 2019, så menneskeheden har 8 år til at finde en løsning, inden den rammer Jorden den 29. april 2027.

I det hypotetiske scenarie stabler NASA i 2021 en undersøgende rekognoscerings-mission på benene, så man kan få et mere detaljeret billede af asteroiden.

I 2024 sender man yderligere 3 rumsonder direkte mod asteroiden for at afrette den.

Det lykkes til dels, men en sten på 50 til 80 meter i diameter knækker af og har stadig kurs mod Jorden.

Amerikanerne overvejer at angribe asteroiden med en atombombe for at aflede den, men det bliver aldrig til virkelighed på grund af politiske uenigheder.

I stedet må 10 millioner amerikanere evakueres, inden asteroiden - med samme kraft som 1.000 atombomber af den type, der blev brugt mod Hiroshima - udjævner alt i en 15 kilometer radius fra Central Park i New York og jævner Manhattan med jorden.

Ifølge forskerne sprænger kollisionen vinduer i en afstand på 45 kilometer, og ødelæggelserne strækker sig 68 kilometer fra epicentret.

Eksperimentet, der hedder IAA Planetary Defense Conference, løb over fem dage i den forgangne uge, og udover NASA deltog Federal Emergency Management Agency (FEMA), Den Europæiske Rumorganisation (ESA) og flere internationale partnere.

- Det første skridt, når vi skal beskytte Jorden, er at vide, hvad der gemmer sig derude, fortalte Rüdiger Jehn, som er leder af forsvarsberedskabet på Den Europæiske Rumorganisation, til Science Alert tidligere på ugen.

- Først der, med en tidlig advarsel, kan vi tage de skridt, der er brug for, når vi skal gardere os mod et asteroide-nedslag eller minimere skaden, som den gør på Jorden,« forklarede han.

