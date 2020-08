NASA fjerner stødende kælenavn

Eskimodebatten har nået galaktiske højder. Tidligere var 'Eskimo-nebulaen' et kælenavn til en planetarisk tåge, men nu har NASA valgt at droppe navnet, fordi det kan virke stødende

Hos astronomer er det udbredt at finde på kælenavne til kosmiske objekter, da de videnskabelige betegnelser godt kan gå hen og blive lidt taltunge.

Et eksempel på dette er den planetariske tåge 'NGC 2392', bedre kendt som 'Eskimo-nebulaen'. Men ikke alle kælenavne er lige hensigtsmæssige, og igen er 'Eskimo-nebulaen' et godt eksempel.

Derfor vælger NASA at droppe netop dét tilnavn, fortæller rumagenturet i en pressemeddelelse. Det skriver Videnskab.dk.

Ordet ‘eskimo’ anses af mange som et nedsættende begreb, der blev brugt af de koloniale magter til at beskrive de indfødte i Arktis.

Navneændringen sker som del af en større beslutning hos NASA om at droppe nogle af de kælenavne, forskere har givet til interstellare objekter, udfra en bekymring om at navnene kan have stødende konnotationer (betydning eller værdi udover et ords grundbetydning).

- Jeg støtter vores fortsatte reevaluering af de navne, vi bruger til at henvise til astronomiske objekter, udtaler Thomas Zurburchen, videnskabsdirektør hos NASA’s Science Mission Directorate, i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

- Vores mål er, at alle navne står på linje med vores værdier om diversitet og inklusion, og vi vil arbejde proaktivt med det videnskabelige fællesskab, for at sikre at det sker. Videnskab er for alle.

NGC 2392 skulle angiveligt have fået sit gamle tilnavn, da den planetariske tåges ydre ringe ligner hætten på en anorak - en skindjakke, som har ophav hos Kivallirmiut-folket, eller Rensdyr-Eskimoer, som de tidligere blev kaldt på dansk.

Fremover, vil NASA kun benytte de officielle betegnelser til kosmiske objekter, som er bestemt af den Internationale Astronomiske Union, hvis man vurderer, at et kælenavn er upassende, fortæller de i pressemeddelelsen. Det skriver Videnskab.dk.

