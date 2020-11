NASA-forskere løser 16 år gammelt mysterium

En fjern stjernetåge er resterne af et sammenstød mellem to stjerner

Tilbage i 2004 opdagede nogle astronomer hos NASA et mystisk objekt ulig noget andet i Mælkevejen:

En cirkulær, ultraviolet gassky med en stjerne i midten, som de døbte ‘The Blue Ring Nebula’ (Blå Ringtåge).

Sidenhen har flere jord- og rumbaserede teleskoper haft linserne rettet mod objektet, men uden at kunne knække gåden.

Men i dag, 16 år og meget spekulation senere, mener forskere fra NASA endelig, at de har luret, hvad objektet er, skriver rumfartsagenturet i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Baseret på al den indsamlede data og de nyeste teorier vurderes objektet at være resultatet af sammenstødet og sammensmeltningen af to stjerner for tusindvis af år siden.

Normalt er den slags forenede stjerner svære at observere, fordi de kaster om sig med skyer af gas og kosmiske ‘vragrester’, som blokerer udsynet i hundredtusindvis af år.

Når sådan en sky langt om længe forsvinder, ligner den fusionerede stjerne enhver anden stjerne og er derfor svær at identificere.

Stjernetågens særegne ring er en optisk illusion, forårsaget af at stjernen kaster gasser fra sig i to forskellige retninger, hvilket tager form som to hule kegler.

Fra Jorden ser vi direkte ind i midten af den ene kegle, som derfor ligner en ring.

Selvom mysteriet nok endelig er løst, mener forskerne, at det kan åbne for et nyt kapitel indenfor forskningen af stjernefusion.

- Det er fantastisk, at GALEX (satellitten, de brugte til at opdage stjernen, red.) kunne finde dette virkelig vage objekt, som vi ikke ledte efter, men som viste sig at være rigtig interessant, fortæller astrofysiker Mark Seibert i pressemeddelelsen fra NASA, skriver Videnskab.dk.

- Det viser, at når man ser på universet med en ny bølgelængde eller en ny teknik, så finder man ting, som man aldrig kunne forestille sig.

