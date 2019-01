NASA kæmper: Nu sortner det for legendarisk Mars-køretøj

NASA’s Mars-køretøj gennem 15 år, Opportunity, er sandsynligvis kommet af dage efter en voldsom støvstorm på planeten.

Det skriver New Tork Times ifølge Videnskab.dk.

Forskerne har ikke kunnet få kontakt til Opportunity, der netop har rundet sit 15-års jubilæum, siden juni 2018.

Dermed svinder håbet for, at robotten nogensinde kommer til at give lyd fra sig igen.

Læs mere på Videnskab.dk: Mystisk sten dukket op på Mars

- Jeg har ikke givet op endnu, fortæller hovedforsker bag missionen, Steven W. Squyres, til the New York Times.

- Men det kunne godt se ud til at være slut (for Opportunity, red.), og hvis det er slutningen, så føles det godt. Det mener jeg, tilføjer han over for the New York Times, til hvem han kalder Opportunitys mulige bortgang i støvstormen for 'en værdig død.'

Håbet er dog endnu ikke helt slukket. Man forsøger stadig at kontakte Opportunity hver dag.

Problemet er dog, at de solpaneler, som køretøjet er afhængige af, siden støvstormen i juni har været henlagt i mørke. Når himlen på Mars engang klarer op, er der altså igen håb.

Læs mere på Videnskab.dk: Forskere: Vi har løst historiens største UFO-mysterium

En anden teori går ud på, at Opportunity faktisk modtager signalerne, men er ude af stand til at svare på grund af skader efter stormen. Dette undersøger man nu ved at kontakte Opportunity på en ny måde, der kan give tegn på, om den stadig er i live, uden at den direkte skal svare igen på signalerne.

MARS-køretøjet har med sine 15 års tjeneste overgået de fleste forventninger. Den har blandt andet stået bag nogle opsigtsvækkende og uforglemmelige billeder, der fortæller afgørende nyt om Mars' geologi.

Tilbage i august havde man allerede indstillet sig på, at Opportunity muligvis havde trukket stikket og stillet sine seks små hjul et sted på Mars.

Her spillede NASA blandt andet en række sange til ære for Opportunity, i håb om at den snart ville vågne og give lyd fra sig.

Andre artikler på Videnskab.dk

Sådan bliver kvinder tilfredse med deres sexliv

Tag testen: Har du en effektiv hjerne?

Forskere vil give dig penge for at tage psykedeliske stoffer