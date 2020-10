NASA: Nu har vi styr på asteroide-læk

En rumsonde var ved at tabe sin last med asteroide-sten. Nu er der styr på det, forsikrer NASA

Det var lutter lagkage og gode nyheder, da NASA’s rumsonde OSIRIS-REx i første forsøg landede kortvarigt på asteroiden Bennu, der suser gennem Solsystemet små 334 millioner kilometer fra Jorden. Det skriver Videnskab.dk.

- Man må jo sige, at manøvren forløb helt perfekt, lød vurderingen fra astrofysiker på DTU Space Michael Linden-Vørnle overfor Videnskab.dk.

Formålet med missionen er at indhente sten- og støvprøver fra asteroiden, der blandt andet kan gøre os klogere på Solsystemets dannelse.

Mens det stadig var usikkert, om prøveindsamlingen var lykkedes, da OSIRIS-REx 21. oktober landede på Bennu, blev det bekræftet, at prøverne var indsamlet, da NASA dagen efter kunne se, at sondens prøvebeholder var så overfyldt, at beholderens flap ikke kunne lukke ordentligt.

Flere af sten- og støvprøverne fra Bennu var derfor begyndt at svæve ud af beholderen, skriver NASA. Rumsonden har plads til 2 kg prøver og skulle egentlig bare have mindst 60 gram med hjem, men den havde tilsyneladende fået mere end rigeligt.

Derfor har NASA nu valgt at ændre lidt på planerne. Oprindeligt skulle rumsonden have stukket sin lange arm, der holder de indsamlede prøver, ud og drejet rundt om sig selv, så NASA kunne måle præcist, hvor meget prøvemateriale de havde.

I stedet har NASA valgt allerede 27. oktober at gelejde prøverne ind i en lukket kapsel, der ifølge planen skal bringe dem sikkert tilbage til Jorden.

28. oktober kunne OSIRIS-REx så meddele på sin helt egen Twitter-profil, at den havde formået at sikre prøverne.

Planen er, at rumsonden leverer prøverne til Jorden 24. september 2023 og dermed kan sætte ét stort flueben ved en mission, der har løbet siden september 2016.

