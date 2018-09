NASA offentliggør vilde billeder: Her brænder Jorden

De mange brande, der i løbet af en ekstraordinært tør og varm sommersæson er brudt ud på Jorden, kan ses helt ude fra rummet.

Og med NASA Worldview kan du selv få syn for sagen.´Det skriver NASA i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

NASA's Earth Observing System Data and Information System (EOSDIS) samler hele tiden data om Jorden via satellitter, og med mere end 700 billedlag i fuld opløsning, der hele tiden opdateres, og teknologi til at måle termisk energi, tegner Worldview et billede af Jorden, der står i brand.

På billedet er alle de røde pletter større, aktive brande, og selvom det ser slemt ud, så er flere af brandene faktisk blevet påsat med fuldt overlæg.

På billedet ser Afrika ud til at være det område, hvor der er den største koncentration af brande.

Antal brande, placeringer og den vidtstrakte natur tyder dog på, at flere af brandene er påsat med vilje i forbindelse med landbrug. Landmænd bruger ofte ild til at tilføre næringsstoffer til jorden og samtidig rydde uønsket plantevækst af vejen. Metoden har dog den negative effekt, at røgen forværrer luftkvaliteten.

I Nord- og Sydamerika regner NASA med, at der primært er tale om løbeild, der spreder sig på grund af tørt vejr, høje temperaturer og vind.

Her har man, særligt i Chile, oplevet ekstraordinært mange brande i år.

Og så er der Australien, hvor man ligefrem er vant til at tale om en ’brand-sæson’.

I år bliver sæsonen længere - faktisk har den skubbet sig hele to måneder - og Australian Bureau of Meteorology (BOM) fortæller, at perioden januar til juli 2018 har været den varmeste siden 1910.

