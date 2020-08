NASA om asteroide på vej mod Jorden: Tag det roligt

Historien om, at asteroide skulle kunne ramme Jorden 2. november, dagen før det amerikanske præsidentvalg, har for nylig gjort omgang i de amerikanske medier.

Men historien er en god, gammeldags gang varm luft. Det skriver mediet Science Alert ifølge Videnskab.dk.

Asteroiden hedder 2018VP1 og blev opdaget i 2018, da den passerede Jorden første gang. Nu har den rundet sit kredsløb og er på vej tilbage.

Læs mere på Videnskab.dk: Hvorfor vender Månen altid samme side Jorden?

Men NASA-beregninger viser, at der altså kun er 0,41 procent risiko for, at asteroiden rammer os. Sandsynligvis vil den passere forbi vores planet indenfor 4.995 kilometers afstand, hvilket i rum-afstande er enormt tæt på, skriver Science Alert ifølge Videnskab.dk.

Til sammenligning er Månens radius 1.738 kilometer, og dens middelafstand til Jorden er 384.392 kilometer.

Og selv hvis uheldet er ude, og 2018VP1 er på kollisionskurs med Jorden, så vil den brænde op i atmosfæren.

Læs mere på Videnskab.dk: Enestående nærbillede: Klipper på asteroide ser mærkværdigt velkendte ud ifølge forskere

Asteroiden er nemlig kun to meter i diameter og har derfor ikke masse nok til at overleve turen fra det ydre rum ned til jordoverfladen.

Til sammenligning havde dræberasteroiden, som slog dinosaurerne ihjel, en diameter på mindst ti kilometer, skriver Science Alert ifølge Videnskab.dk.

Så pak konservesdåserne væk, og kom op fra kælderen igen.

2020 har måske stadig flere ubehageligheder at byde på, men et asteroidenedslag er nok ikke en af dem.

Andre artikler på Videnskab.dk

Mystisk signal fra rummet gentages hver 16. dag

Wauw! Se NASA’s flotte nye illustrationer af et sort hul

NASA dropper navnet på ’Eskimo-nebula’