NASA-teleskop kan afsløre skjulte 'ninja-planeter'

Ikke alle planeter tilhører et solsystem. Nogle af dem suser gennem verdensrummet langt væk fra den nærmeste stjerne

Det ydre rum er et mørkt sted, og i dets kroge ligger der meget gemt, endda planeter. Men nu indikerer et studie, at et nyt rumteleskop fra NASA kan vise os flere af dem.

Det skriver Science Alert ifølge Videnskab.dk.

Vi kender mest planeter som andre verdener, der kredser omkring en stjerne. Men der findes også interstellare planeter ('rogue planets'), der ikke er bundet til noget solsystem, hvilket gør dem svære at spotte, når de flyder rundt i mørket.

Men med opsendelsen af NASA's Nancy Grace Roman Rumteleskop har man mindst ti gange så gode chancer for at spotte dem som nu, ifølge et studie fra Ohio State University.

Studiet af rumteleskopets teknologiske potentiale tyder på, at det vil åbne døren til mange nye undersøgelser af både bundne og frie exoplaneter (planeter uden for et solsystem), hvilket vil afsløre mere om, hvordan de dannes, udvikler sig og ender.

Og vi ved næsten intet om disse vagabond-verdener, inklusive hvor mange der er:

- Universet kunne indeholde flere frie planeter end stjerner, og vi ville aldrig vide det uden et grundigt mikrolinse-studie, som Roman-teleskopet skal lave, siger Scott Gaudi, medforfatter til den videnskabelige artikel, til Science Alert, ifølge Videnskab.dk.

Et gravitationelt mikrolinse-studie er en metode til at spotte især skjulte himmellegemer. Når et objekt passerer foran en stjerne, afslører det nemlig sin position, når dets masse forvrænger stjernens lys.

Og ifølge en artikel fra NASA skal Roman-teleskopet placeres i et fast kredsløb på den modsatte side af Jorden i forhold til Solen, så den kan give et bedre billede af lysforvrængning.

Teleskopet er også i stand til at observere samme del af rummet i månedsvis, så den kan fange de hurtige frie planeter.

Nancy Grace Roman Rumteleskopet har planlagt opsendelse i 2025, så astronomisk interesserede har rigelig tid til at glæde sig.

Undersøgelsen er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift The Astronomical Journal.

