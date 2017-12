NASA vil flyve til et fremmed solsystem i jagten på liv

NASA planlægger en rejse til nabostjernen Alpha Centauri for at lede efter liv

NASA er gået i gang med de tidlige planer for en ny mission. Det skriver express.co.uk, ifølge Videnskab.dk.

Missionen går ud på at besøge et andet solsystem end vores eget, og det kræver helt ny teknologi, der endnu ikke er opfundet.

Den amerikanske regering har bedt NASA om at udvikle en metode, der kan skabe en fremdrift på mindst ti procent af lysets hast, så vi kan besøge vores nærmeste stjerne (altså, udover Solen) Alpha Centauri.

Det har dog lange udsigter, da NASA forventer at stå klar med teknikken i år 2069 – 100 år efter mennesket første gang betrådte Månen.

Når en planet i solsystemet er blevet udvalgt som kandidat, vil en sonde blive sendt ud for at lede efter muligt liv, fortæller NASA.

Det er heller ikke helt fastlagt endnu, om det lige skal være Alpha Centauris solsystem, vi besøger. Flere andre solsystemer er også en del af NASAs overvejelser på nuværende tidspunkt.

De bedste muligheder skal nemlig overvejes først, og i den forbindelse vil NASA sende et teleskop ud i det ydre rum for at danne sig et bedre billede.

- Det er meget tåget lige nu. Vi ved ikke, om missionens mål vil være stabile. Vi vil finde ud af meget, mens rumfartøjet er på vej, som vil ændre de spørgsmål, vi er nødt til at besvare, før den ankommer. Derfor er det meget svært på nuværende tidspunkt at pege præcis på, hvordan missionen kommer til at se ud. Derfor kalder jeg missionen for tåget, fortalte Anthony Freeman, der er manager ved NASA Jet Propulsion Lab, om missionen til en konference ved The American Geophysical Union for nylig.

