NASA vil have første kvinde på Månen i 2024

NASA's plan om at få den første kvinde til Månen i 2024 ser ud til at kunne blive virkelighed

I 2024 skal den første mand i fem årtier og den første kvinde nogensinde lande på Månen som led i den netop annoncerede Artemis-mission.

Den amerikanske rumorganisation NASA holder nemlig fast i de store ambitioner, efter Donald Trump mandag annoncerede, at han hæver deres budget med over 7 milliarder danske kroner. Det skriver CNN ifølge Videnskab.dk.

Og den store pengepose ryger lige ned i en monstrøs pengetank, der allerede ser ud til at modtage yderligere 139 milliarder danske kroner på NASA's forespørgsel.

- Under min administration fører vi NASA tilbage til storhed, og vi skal tilbage til Månen og efterfølgende Mars, tweetede Donald Trump tidligere om udsigten til at hæve NASA's budget.

Ifølge CNN har direktøren for NASA, Jim Bridenstine, gjort klart, at pengene vil være med til at sikre de teknologiske fremskridt, der er nødvendige for at accelerere udviklingen.

- Investeringen er en forskudsbetaling på NASA's hårde arbejde, og det vil gøre det muligt for os at bevæge os fremad, når det kommer til design, udvikling og udforskning, har direktøren udtalt.

NASA annoncerede mandag, at præsidenten har udfordret rumorganisationen til at lande på Månens sydpol i 2024, hvilket vil være i sidste del af hans regeringsperiode, såfremt han bliver genvalgt, skriver CNN yderligere.

Donald Trump underskrev i 2017 et dekret 'Space policy Directive 1'. Det var med et klart formål: at forpligte NASA til at sende et menneske til Månen for første gang siden 1972 samt udforske andre planeter.

