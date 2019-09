NASA vil smadre et halvt ton metal ind i asteroide

Hvad gør man, hvis en asteroide er på kollisionskurs mod Jorden? Kan man overhovedet gøre noget?

Det forsøger NASA og Den Europæiske Rumfartsorganisation ESA at finde ud af, skriver MIT Technology Review ifølge Videnskab.dk.

Det er ikke mere end et par måneder siden, at en asteroide kom susende forbi Jorden, nærmest uden varsel.

Selve asteroiden målte ikke mere end 130 meter i diameter, men det er mere end nok til at have katastrofale følger, hvis den skulle have ramt Jorden.

I sidste uge mødtes mere end 130 forskere for at tale om et uformelt samarbejde mellem NASA og ESA.

Samarbejdet går under navnet AIDA - en forkortelse for 'Asteroid Impact and Deflection Assessment', der har til formål at undersøge, hvorvidt det er muligt at aflede en asteroide på kollisionskurs med Jorden.

For at finde ud af, om det overhovedet kan lade sig gøre, har AIDA til opgave at sende et rumfartøj direkte ind i en asteroide, der kommer i nærheden af Jorden, og derefter studere effekten.

Allerede i juli i 2021 har NASA planer om at sende et halvt ton metal mod en asteroide kaldet 65803 Didymos med en fart på mere end 23.657 kilometer i timen.

Projektet går under navnet 'Double Asteroid Redirection Test' (DART) og skal gøre os klogere på, hvordan man kan påvirke en asteroide ved at lade et rumfartøj kollidere med den.

