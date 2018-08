Nedtur for drøm om at gøre Mars beboelig

To forskere har undersøgt muligheden på Mars for at skabe en atmosfære, der minder om den, vi har her på Jorden. Det ser kort fortalt ikke godt ud: Der er ikke nok kuldioxid (CO2) på Mars, skriver New Scientist ifølge Videnskab.dk.

Skal mennesket bo på Mars, skulle både temperaturen og trykket være højere.

- Vi ved, hvordan vi varmer en planet op – vi gør det her på Jorden, siger planetforsker ved NASA Ames Research Center Christopher P. McKay til New Scientist ifølge Videnskab.dk.

Han er ikke medforfatter til rapporten, men forklarer, at hvis der i teorien var nok CO2 på Mars, ville vi kunne opvarme planeten på 100 år.

Trykket på Mars er 0,006 bar (bar er den enhed, man måler tryk i), og det skal hæves til minimum 1 bar, hvis planeten skal gøres beboelig.

Det ville kræve enorme mængder COat nå et tryk på 1 bar, og så ville temperaturen stadig kun lige krybe over nul grader, og åndedrætsværn ville være nødvendigt.

Forskerne bag rapporten mener dog ikke, at det er helt umuligt, at Mars en dag bliver beboelig. Men det kræver, at vi udvikler en måde at finde mulige gemte lagre af CO2 deroppe, eller at vi hæver temperaturen på en anden måde.

