Nobelprismodtager: Drop alle tanker om at flytte til en exoplanet

Det duer ikke at give op på vores egen Jord og se ud mod stjernerne i håb om at finde en anden planet, vi i stedet kan bo på.

Det mener den schweiziske forsker Michel Mayor fra Geneve Universitet, som netop har vundet Nobelprisen i fysik sammen med sin kollega Didier Queloz.

Ifølge Michel Mayor vil mennesket aldrig migrere til en planet uden for vores eget solsystem, simpelthen fordi det vil tage for lang tid at komme dertil. Det skriver det franske nyhedsbureau AFP ifølge Videnskab.dk.

- Hvis vi taler om exoplaneter, skal vi slå en ting fast: Vi kommer ikke til at migrere dertil, siger Michel Mayor til AFP ifølge Videnskab.dk.

Han og kollegaen Didier Queloz vandt årets Nobelpris i fysik for deres arbejde med exoplaneter - som netop er planeter, der kredser om andre stjerner.

Planeterne uden for Solsystemet er simpelthen bare for langt væk, mener den schweiziske Nobelprismodtager.

Det gælder også, selvom man kun tænker på de planeter uden for Solsystemet, der ligger allernærmest Jorden.

- Det betyder, at det vil tage flere hundrede millioner dage at komme dertil, hvis vi skal bruge den teknologi, vi har til rådighed i dag. I stedet bør vi passe på vores egen planet, som stadig er meget smuk og bestemt egnet til at at huse liv, pointerer Michel Mayor over for AFP, skriver Videnskab.dk.

Den 77-årige Nobelprismodtager siger, at han henvender sig til alle dem, som mener, at vi 'bare' kan tage hen og bo på en anden planet, hvis vi en dag ikke kan leve på Jorden mere.

- For det kan vi bestemt ikke.

Det var ved hjælp af specialfremstillede instrumenter, at Michel Mayor og hans kollega Queloz tilbage i 1995 fandt den første såkaldte exoplanet, som skulle vise sig at blive begyndelsen på en helt ny forståelse af universet.

Siden da er der fundet over 4.000 exoplaneter i vores galakse.

Michel Mayor siger, at et af nutidens store spørgsmål - nemlig om der er liv i rummet - er op til næste generation at finde svar på.

