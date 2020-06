Norsk gravfund: Ældgammelt spil fra Romerrigets elite

Det var fortrinsvis overklassen, der havde tid til at spille brætspil for 1.700 år siden

- Det er fantastisk spændende. Et lignende fund er aldrig gjort før i hverken Norge eller Skandinavien. Det specielle her er, at vi har fundet næsten hele sættet og ikke mindst terningen, siger afdelingschef Morten Ramstad ved Universitetsmuseet i Bergen til det norske medie NRK. Det skriver Videnskab.dk.

Helt konkret refererer han til et mere end 1.700 år gammelt, utroligt sjældent romerspil, der er fundet i en grav i Ytre Fosse nær Bergen i det vestlige Norge.

De 18 spillebrikker og stavterningen stammer tilbage fra cirka år 300 f.v.t. og er inspireret af det romerske spil ludus latrunculorum, der kan sammenlignes med for eksempel nutidens backgammon eller skak.

Fundet kan afsløre interessante ting om samfundsdannelsen i vores skandinaviske søsterland.

- Dette er statusgenstande, som vidner om kontakt med Romerriget, hvor man kunne lide at forlyste sig med brætspil. Folk, som spillede et sådant spil, var lokalt aristokrati eller overklasse, siger Ramstad til NRK ifølge Videnskab.dk.

Spillebrikkerne tyder ifølge Ramstad endvidere på, at den begravede har haft overskydende tid til at hygge sig med at spille i modsætning til andre i sin samtid, samt at den begravede muligvis har besiddet en evne til at tænke strategisk.

Graven befinder sig ned mod dét, man på ’norrøn tid’ (et begreb brugt om gamle kulturer i Norden) kaldte for ’Nordvegen’. Nordvegen er også ophavet til navnet Norge.

Nordvegen var en hovedvej for skibstransport i bronzealderen, hvilket sandsynliggør, at datidens samfund har kunnet danne 'politiske overhoveder'.

Via Nordvegen blev der nemlig fragtet tyvekoster af sørøvere fra Norge mod Danmark og Europa.

- At finde et spil, som er næsten to tusind år gammelt, er utroligt fascinerende. Det fortæller os, at folk dengang ikke var så voldsomt forskellige fra os, siger Ramstad til NRK ifølge Videnskab.dk.

