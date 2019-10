Nu er der ny viden om vores nye interstellare gæst

Den blev spottet for første gang i slutningen af august i år. I begyndelsen af september havde man også et billede af den.

Nu foreligger der også et videnskabeligt studie af Borisov, det andet dokumenterede interstellare objekt, der er på besøg i vores solsystem.



Det skriver Gizmodo ifølge Videnskab.dk.

I studiet, der er publiceret i Nature Astronomy, fastslås det, man allerede havde anet: Borisov er en komet.

- Det er vigtig viden, fordi mange har spekuleret på, at det interstellare rum i overvejende grad vil være befærdet af kometer, fortæller en af forskerne bag studiet, Michał Drahus, der forsker i astronomi ved Jagiellonian University i Polen, til Gizmodo.



Læs mere på Videnskab.dk: Er vi alene i rummet, fordi alle andre civilisationer er uddøde?

Allerede på billedet af Borisov, der blev taget i september, antog man, at der var tale om en komet.

Her blev det også påpeget, at Borisov havde mange ligheder med kometer fra vores eget solsystem, hvilket igen bekræftes i det nye studie.

Den viden om vores interstellare gæst kan være nyttig i vores forståelse af andre solsystemer, forklarer Kat Volk, lektor i astronomi ved University of Arizona, til Gizmodo:

- På en måde er det betryggende (at vide, red.), fordi vi sandsynligvis kan overføre lærdomme fra vores eget solsystem til andre planetære systemer, fortæller Kat Volk, der ikke har været involveret i det nye studie.

Det, at Borisov tilsyneladende er så ‘normal’, kaster også et interessant lys over vores første dokumenterede interstellare gæst, Oumuamua, der blev spottet i 2017.

Oumuamua, der også blev kaldt en ‘rum-cigar’, lignede nemlig en asteroide, og det gør den altså endnu mere besynderlig.

Teknologien er efterhånden blevet så stærk, at astronomer forventer, at vi vil være i stand til at spotte mindst ét interstellart objekt om året.

Med andre ord ser det ud til, at vi bliver meget klogere på interstellare objekter i fremtiden.

Borisov, der er opkaldt efter den ukrainske amatørastronom Gennady Borisov, som opdagede den, vil være synlig i op til et helt år, så der er også masser af tid til at se nærmere på den.

