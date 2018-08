Nu går det løs: Årets meteorsværm leverer 100 stjerneskud i timen

Perseiderne topper natten mellem 12. og 13. august med op til 100 stjerneskud i timen. Her får du tips til at se så mange som muligt

Så er det i aften, du skal hælde kaffe på kanden og søge ud i natten med en medsammensvoren stjernekigger.

Denne weekend topper årets meteorsværm Perseiderne nemlig med op til 100 stjerneskud i timen. Det skriver Videnskab.dk.

Men du gør klogt i at optimere dine chancer, for de 100 stjerneskud er et teoretisk maksimum.

Selvom meteorsværmen virkelig har så mange stjerneskud, er det umuligt at se dem allesammen.

Læs mere på Videnskab.dk: Forskere aflurer Bruce Lees berømte trick: Sådan imponerer du tøserne

Årsagen er, at nogle af stjerneskuddene uundgåeligt vil være for lyssvage til, at du kan se dem, der hvor du er.

Hvis du vil kunne se så mange som muligt, lyder rådet derfor at holde blikket vendt mod nord/nordøst.

Hvis du kan finde Nordstjernen og stjernebilledet Cassiopeia, ligger stjernebilledet Perseus omtrent nedenunder.

Det er cirka her, at de fleste stjerneskud udspringer.

Læs mere på Videnskab.dk: Sådan ser den ideelle kvindes ansigt ud

Perseiderne er resterne af kometen Swift-Tuttle, som vi ser som lysende spor på himlen, når de ankommer til vores atmosfære og brænder op.

Perseiderne er kendt for at have mange stor meteorer og ildkugler, der lyser relativt kraftigt op på himlen.

Hvis du kommer ud og kigge på meteorsværmen, så er den en god ide at være godt forberedt.

Et tæppe og eventuelt nogle puder gør underværker, og husk at medbringe ekstra tøj eller tæpper.

Selvom vi har en varm sommer, forsvinder varmen nemlig hurtigt, hvis det bliver stjerneklart over dig.

Andre artikler på Videnskab.dk

En stor bagdel kan være en stor fordel

Sådan bliver du fantastisk god til at huske

Hvorfor er lorten brun?