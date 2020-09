Nu skal årets vildeste naturbillede kåres

Fotokonkurrencen Wildlife Photographer of the Year står for døren, og årets finalister giver fantastiske indblik i dyrenes verden.

Det skriver mediet Livescience ifølge Videnskab.dk, hvor du kan se et galleri med flere flotte fotos fra konkurrencen.

Det er nok de færreste forældre, der har stået i en situation som han-krokodillen (Gavialis gangeticus) på billedet ovenfor.

Hen over parringssæsonen er det lykkedes ham at parre sig med 7-8 hunner, hvilket har resulteret i omkring 100 (!) unger, som han bærer på ryggen.

Det fortæller fotografen bag det særlige billede, Dhiritiman Mukherjee, til Livescience ifølge Videnskab.dk.

Han-krokodillen tilhører en slægt i krokodille-ordenen kaldet ’gavialerne’.

Man kan kun håbe, at de mange unger vil vokse op og udvide bestanden. Der er nemlig kun cirka 650 gavialer tilbage i naturen i Indien og Nepal, hvor det sælsomme dyr lever.

Wildlife Photographer of the Year er helliget de bedste naturfotografier af både professionelle og amatørfotografer, og billederne, der nu er udvalgt, kommer med på en udstilling, der åbner 16. oktober på Natural History Museum i London.

