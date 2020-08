Ny dinosaur-art fundet på engelsk ø

På øen Isle of Wight har fossiljægere fundet fire knogler. De viser sig at stamme fra en hidtil ukendt dinosaur-art

For 115 millioner år siden, i kridttiden, strejfede et dyr rundt på jorden, der nu viser sig at være en indtil nu ukendt art dinosaur.

Vectaerovenator inopinatus er det mundrette navn på arten, der er blevet fundet på den engelsk ø Isle of Wight.

De fire knogler blev fundet sidste år, og nu konkluderer palæontologer fra University of Southampton, at der er tale om en ny art

Fætter til en T-rex

Dinosauren er i samme familie som den kendte Tyrannosaurus rex og de fugle, vi kender i dag. Familien hedder theropoder og bliver på dansk kaldt rovøgler.

Navnet hænger sammen med de store lufthuller, forskerne fandt i knoglerne, som stammer fra nakken, ryggen og halen på dinosauren.

Silhouetten af dinosauren viser, hvor på kroppen knoglerne stammer fra. Foto: Darren Naish/University of Southampton

Lufthullerne, som man også kender fra nutidens fugle, fungerer som forlængelser af lungerne og er med til at skabe et effektivt åndesystem.

Hullerne, der også er med til at gøre dyret lettere, betyder, at skelettet på dinosauren har været skrøbeligt.

Fundet af en fossiljæger på familietur

De første knogler blev fundet af fossiljægeren Robin Ward, der kommer fra William Shakespeares fødeby, Stratford-upon-Avon, i England. Han var med familien på tur til øen, da han gjorde fundet.

- Glæden ved at finde knoglerne var helt fantastisk, sagde han ifølge BBC.

Også fossiljægeren James Lockyer var heldig at finde en knogle.

Senere blev endnu en fundet af Paul Farrell fra den lokale by Ryde. Han var ude at gå en tur på stranden, da han stødte på fossilet.

- Jeg fik ned ad stranden og sparkede lidt til sten, da jeg stødte på, hvad der lignede en knogle fra en dinosaur.

- Jeg var virkelig chokeret over at finde ud af, at det kunne være en ny art, sagde han.

Et sjældent fund

Chris Barker, der står bag undersøgelsen af knoglerne, fortæller, at det er et sjældent fund.

- Det er ikke ofte, at der er blevet fundet theropod-dinosaurer fra midten af kridttiden i Europa, så det har været meget spændende at udvide vores forståelse af arternes diversitet fra den tid.

Dinosauren har med stor sandsynlighed levet lige nord stedet, hvor knoglerne blev fundet, hvorefter kadaveret er skyllet ud i havet.