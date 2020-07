Ny edderkoppe-art opkaldt efter Jokeren: Kan du se hvorfor?

Som om edderkopper ikke var skræmmende nok i forvejen.



Forskere har nu fundet en lillebitte edderkop, der tilbringer det meste af sit liv gemt væk i huler med et påklistret smil på ryggen.

Edderkoppen er således blevet opkaldt efter skuespilleren Joaquin Phoenix, der fik en Oscar for sin portrættering af den lige så skræmmende Batman-nemesis, Joker, i filmen fra sidste år.

I modsætning til skuespilleren er den nye edderkoppeart kun 8 millimeter stor og dækket af små hår.



Det skriver LiveScience ifølge Videnskab.dk.

Forskerne fandt arten Loureedia phoenixi i Iran. Det er den første af slægten Loureedia (opkaldt efter en anden følsom, berømt mand, sangeren Lou Reed), der er fundet uden for Middelhavsregionen.

Det er svært at finde Loureedia-edderkopper i det hele taget, fordi de kun er aktive over Jorden tre uger om året, når edderkopperne klækker fra deres mors reder, eller han-edderkopperne kommer frem fra deres skjul for at finde en mage.



Indtil videre er det kun lykkedes at finde de farvestrålende hanner.

- Ideelt set, hvis man havde nok tid og tålmodighed, ville det være interessant at spore en vandrende han. Han ville vide, hvordan man skulle finde hunnerne bedre end nogen anden, siger postdoc Alireza Zamani fra University of Turku i Finland til LiveScience.

Studiet er udgivet i Arthropoda Selecta.





