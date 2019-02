Ny forskning: Derfor kan du takke mor for din flotte penis

Når et drengefoster udvikler sig i livmoderen, skal testiklerne afgive hormonet testosteron, for at penis begynder at blive dannet.

Men faktisk hænger processen også sammen med moderkagen, skriver Newsweek ifølge Videnskab.dk.

Testosteron giver signal til det væv, der skal blive til enten en penis eller en klitoris - om at danne hormonet DHT, der giver et mandligt kønsorgan.

Nu har forskere imidlertid fundet endnu en proces, der bidrager til dannelsen af penis, men som ikke involverer testiklerne.

Forskerne har taget blodprøver fra 42 fostre af hankøn og 16 fostre af hunkøn.

Prøverne blev taget i graviditetens 2. trimester, en periode, der er særligt afgørende for dannelsen af kønsorganer

Lever og moderkage blev også undersøgt hos hvert foster

Forskerne noterede sig, hvilke steroidhormoner der var til stede i fostrenes væv og blodplasma, og opdagede her, at hormonet androsteron kan virke som en 'bagdør' til dannelsen af penis.

Androsteron kan nemlig også, ligesom testosteron, blive til DHT, der resulterer i penissen.

- Vores resultater demonstrerer, at maskulinisering af fosteret er afhængig, ikke kun af testiklerne, men også af andet væv, særligt moderkagen, skriver forskerne bag studiet i en pressemeddelelse.

Resultaterne kan dermed også give svar på, hvorfor en lidelse som placenta insufficiens, hvor moderkagen ikke giver nok næring til fosteret, kan lede til tilstanden ’Hypospadi’, hvor urinvejsåbningen ikke sidder på spidsen af penis.

