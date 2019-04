Ny forskning: Kan mennesker lugte med tungen?

Registrerer vores tunge også lugte?

Det tyder et nyt studie på, skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Studiet kaster nyt lys over, at tungen ikke kun kan smage om mad er surt eller sødt, men også besidder såkaldte 'lugte-proteiner', der stimulerer lugtesansen.

I dag ved man, at tungen har celler, der bærer på smagsreceptorer. Tungen kan smage sødt, surt, salt, bittert og umami.

Men under det nye studie fandt forskerne, at tungens smagsreceptorer også indeholder proteiner, der registrerer lugte.

Derudover fandt forskerne proteiner på tungen, der er kendt for at være væsentlige i andre celler, der opfanger lugte.

Resultaterne stiller spørgsmålstegn ved den nuværende idé om, at smagen af mad og den tilhørende lugt registreres adskilt af næse og mund og dermed kun kombineres i hjernen.

-Jeg siger ikke, at man kan lugte bare ved at åbne munden, fortæller Mehmet Hakan Ozdener fra Monell Chemical Senses Center i Philadelphia, som var ledende forsker på studiet.

Men resultatet betyder måske, at man for eksempel kunne tilføje bestemte dufte til mad og snyde vores hjerner til at tro, at maden er sødere, end den i virkeligheden er, tilføjer Mehmet Hakan Ozdener over for The Guardian.

