Ny LEGO-opfindelse redder dyr i zoologisk have

En mini-kørestol bygget af legoklodser fra LEGO er blevet et hit i en zoologisk have i USA

Legoklodser er et populært stykke legetøj blandt børn og voksne i hele verden.

Nu spreder klodserne også glæde blandt dyr. Nærmere bestemt ét dyr, der lever i The Maryland Zoo i Baltimore, USA.

Der er tale om en tilskadekommen skildpadde, som ved hjælp af en ny mini-kørestol, lavet af legoklodser, igen kan bevæge sig frit rundt.

Skildpadden havde flere frakturer på den nederste del af sit skjold og på grund af frakturernes placering, kunne den ikke bevæge sig uden at ødelægge helingsprocessen.

Zoo-medarbejderne var nødt til at sørge for, at undersiden af skjoldet ikke kom til at ramme jorden, når skildpadden bevægede sig. Derfor tegnede en af dyrlægerne tilknyttet The Maryland Zoo en skitse af en kørestol, der ville kunne hjælpe dyret.

Den skitse blev sendt til en ven, der er stor LEGO-entusiast, og det viste sig, at skitsen kunne realiseres. Skildpadden har nu sin egen multi-farvede kørestol bygget af legoklodser.

