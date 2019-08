Ny opdagelse: Flagermus bruger blade som spejle

Ekkolokaliseringen hos flagermus er endnu mere avanceret, end forskerne var klar over, viser et nyt studie

Måden, hvorpå flagermus bruger lyd til at finde sit bytte på, er faktisk endnu mere smart, end man hidtil har troet.

For det viser sig nemlig, at den også kan finde insekter, der skjuler sig for ekkolokalisering. Det skriver Science Alert ifølge Videnskab.dk.

Insekterne troede ellers, de havde regnet den ud. Ved at bruge det, der hedder ‘akustisk kamuflering’, sørger insekter for at sidde helt stille på et blad.

På den måde bliver de beskyttet overfor flagermusens ekkolokalisering, fordi ekkoet fra flagermusens skrig rammer bladet i samme vinkel som insektet, hvilket effektivt maskerer insektets tilstedeværelse.

Men maskeringen virker kun, hvis lydbølgerne rammer bladet i en lige vinkel.

Hvis en flagermus derimod nærmer sig bladet fra en skrå vinkel, afslører den ‘spejlagtige måde’, lyden hopper tilbage på, at der er et insekt. Og det har flagermusen regnet ud, viser forskere i det nye studie.

- I mange år antog man, at det var umuligt for flagermus at finde stille, bevægelsesløse insekter, der hvilede på bladene - alene ud fra ekkolokalisering, siger postdoc Inga Geipel i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Hun forsker ved The Smithsonian Tropical Research Institute og var med til at udføre det nye studie.

Flagermusens evne til at bruge ekkolokalisering er imponerende. I stedet for at bruge sit syn, når den jager i nattemørket, skriger den for at få lyden til at hoppe tilbage.

Dette skaber et slags tredimensionelt kort, som flagermus bruger til at jage og navigere - og det er faktisk det samme princip, som menneskers radar- og sonarteknologier bruger.

Den nye opdagelse ændrer på vores forståelse af, hvordan flagermus bruger ekkolokalisering, skriver Science Alert ifølge Videnskab.dk.

