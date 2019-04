Ny opdagelse: Lille frø har selvlysende knogler

Dybt inde i den brasilianske Atlantskov lever en lille, orange frø, som er på størrelse med et menneskes fingernegl.

Og den lille, giftige frø, som i daglig tale bliver kaldt en græskarfrø, har faktisk selvlysende knogler under UV-lys, fortæller forskere i et nyt studie. Det skriver mediet Science Alert ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se en video af de syrede frøer.

Frøerne er det første kendte eksempel på, at en paddes knogler er stærkt selvlysende under UV-lys.

Egentlig er det ikke så utænkeligt, at knogler skulle blive selvlysende, når de bliver udsat for UV-lys. Måske kender du selv fænomenet fra dine egne tænder.

Men det er til gengæld usædvanligt, at knoglerne lyser gennem frøernes hud.

Ifølge forskerne ser det ud til, at man kan se knoglerne, fordi huden på de specifikke steder er supertynd.

Og den mangler også pigment, som normalt vil blokere for lyset.

Selvom det er et usædvanligt fund, pointerer forskerne, at vi endnu ikke ved, om frøerne selv kan se deres lysende knogler.

I hvert fald mangler der flere undersøgelser for at slå fast, om knoglernes evne til at kaste lyset tilbage overhovedet spiller en biologisk rolle for frøerne.

