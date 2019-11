Ny opfindelse afslører, om du har røget cannabis

Har du røget cannabis, går det ud over din koncentrationsevne samt din evne til at træffe beslutninger. Og det kan gøre det farligt at køre bil.

Desværre kan det være udfordrende for ordensmagten at bevise, hvorvidt man er påvirket af stoffet, da analyser kan være tidskrævende og upræcise. Men det kommer muligvis snart til at ændre sig. Det skriver University of Texas at Dallas i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Forskere fra Erik Jonsson School of Engineering & Computer Science har nemlig udviklet en ny sensor, der kan måle indholdet af tetrahydrocannabinol (THC) i en persons spyt på bare ét minut.

THC er det psykoaktive stof i cannabis, og forskerne håber, at de ved at måle THC-indholdet i spyt kan bane vejen for et nyt måleinstrument, der kan tages i brug af betjente i stil med et alkometer.

- Til offentlige sikkerhedsformål er tid afgørende. Og efter at have vurderet de nuværende alternativer, besluttede vi os for at udvikle et nyt redskab, der både er hurtigt og præcist, forklarer Shalini Prasad, der har ledet det nye studie, i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Prasad understreger, at man længe har været i stand til at måle THC-indhold med spyt, men at det før har taget for lang tid og været for indviklet for en betjent på vejene.

Forskerne bag har tidligere udviklet en lignende sensor, der fungerede ved at analysere sved. Men THC-indholdet i sved kan måles meget længe og er derfor svært at bruge til formålet.

Man kan i forvejen også måle THC-indholdet med blodprøver, men det er også en tidskrævende og indviklet procedure, som kan virke krænkende for individets privatliv, skriver universitetet i pressemeddelelsen.

Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, om og hvornår spyt-sensoren kan tages i brug, eksempelvis af politiet.

