Ny satellit afslører største metanudslip nogensinde målt i USA

En ulykke på en boreplatform i USA har medvirket til et af de største udslip af metan nogensinde målt i staterne

Det fik ikke meget opmærksomhed, da en mindre boreplatform i USA sidste år stod for et enormt udslip af metangasser efter en ulykke.

Men det har en ny satellit og et forskerhold netop ændret på. Den nye satellit er nemlig designet til at spore udledning af metangas fra luften, og sidste år gjorde den et foruroligende fund.

Ifølge New York Times viser data fra satellitten nemlig, at udslippet af metangas i forbindelse med ulykken i Ohio var det største læk nogensinde målt i USA.



Det skriver New York Times ifølge Videnskab.dk.

Et forskerhold bestående af hollandske og amerikanske forskere udgav mandag de nedslående data i et nyt studie.

Læs mere på Videnskab.dk: Kan man lugte sygdom?

Forskerne skriver dog, at selve satellitten markerer et stort fremskridt, fordi teknologien gør det muligt at spore metanudslip fra luften.

Metan er en drivhusgas, der bidrager til global opvarmning, blandt andet på grund af olie- og gasplatforme verden over.

- Vi går ind i en ny ære, hvor vi med enkelte observationer og overflyvninger kan se udledningen af metangas, der kommer fra store emissionskilder, forklarer Ilse Aben, som er ekspert i satellit sensorer og en af forfatterne bag det nye studie.

Hun uddyber, at det med den nye teknologi er muligt at måle metangasudslip fra rummet i stort set alle afkroge af verden.

Den store ulykke skete i februar 2018 på et datterselskab til Exxon Mobil, der udvinder naturgas gennem fracking - en teknik, der bruges indenfor olie- og gasindustrien til at øge udbyttet ved boringer i skiferlag.

Ifølge New York Times er de nye fund med til at sætte fokus på, at udslip af metangasser fra olie- og naturgas er mere udbredt, end man tidligere har troet.



Læs mere på Videnskab.dk: Tusindvis af ’penisfisk’ skyllet op på strand

Studiet konkluderer ligeledes, at der under ulykken blev udledt mere metan, end hvad andre nationer udleder med olie og kul på et helt år, skriver New York Times.

Satellitten afslører desuden, at det tog Exxon Mobil omtrent 20 dage at få sat en prop i udledningen, men ifølge virksomhedens egen forsker målte de ikke samme mængde udledning af metangasser.

Virksomheden har dog indvilliget i at sætte sig ned med forskerne bag det nye studie, for at blive klogere på om der sket en fejl i deres udregninger.

Under ulykken måtte omkring 100 beboere i en radius omkring 1,6 kilometer forlade deres hjem.

Studiet er publiceret i Proceedings of the National Academy of Sciences.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Danmark lyser op i mørket: Se det fine billede fra rummet

Penis: Sådan skal den se ud ifølge kvinder

Forsker vil have dick pics til studie af penis-størrelser