Ny teori om Påskeøens mystiske statuer

Hvorfor byggede Påskeøens oprindelige befolkning næsten 1.000 høje stenskulpturer på øen?

De berømte Moai-skulpturer er i gennemsnit fire meter høje, og de fleste står med ryggen til havet og blikket vendt mod de ceremonielle pladser, hvor stammerne udførte deres ritualer. Det skriver forskning.no ifølge Videnskab.dk.

Stammerne opførte de store skulpturer til ære for deres forfædre, lyder den mest udbredte fortolkning.

Men nu kommer amerikanske forskere med et nyt bud på, hvorfor i hvert fald to af skulpturerne blev opført.

Læs mere på Videnskab.dk: Se billederne: 2.500 år gammel keltisk fyrste udgravet i Frankrig

To af øens statuer står inde i vulkankrateret Rano Raraku på Påskeøen.

Hidtil har forskere ment, at statuerne blev fremstillet i krateret og egentlig ventede på at blive fragtet ud på øen.

Men jorden i krateret er særlig frugtbar, og statuerne viser tegn på at være blevet placeret permanent, viser de amerikanske forskere fra blandt andet University of California i et nyt studie.

Efterhånden som Påskeøens beboere fældede øens palmeskove, blev jorden mere tør og mindre frugtbar rundt omkring på øen.

Men jorden i vulkankrateret beholdte sit indhold af næringsstoffer og fugt, viser det nye studie.

Derfor kan de to statuer i krateret have været en hyldest til jordens frugtbarhed, mener de amerikanske forskere.

Læs mere på Videnskab.dk: Se de seks gådefulde spor i Danmark, som arkæologer ikke kan forklare

Selv hvis statuerne i krateret har symboliseret frugtbarhed, tyder det ikke på, at de øvrige statuer på Påskeøen har været hyldester til frugtbarheden, mener en norsk professor emeritus.

- Det tror jeg heller ikke, at forskerne mener, siger professor emeritus i immunologi Erik Thorsby fra Universitetet i Oslo til forskning.no ifølge Videnskab.dk.

Han har været på Påskeøen flere gange, hvor han blandt andet har forsket i øbefolkningens DNA.

- De tager ikke stilling til andre statuer på øen, sådan som jeg læser det. Der er heller ikke noget, som tyder på, at andre statuer skal være en hyldest til frugtbarheden. De står foran ceremonielle pladser - ikke jordbrugsområder, siger Erik Thorsby.

Andre artikler på Videnskab.dk

Coronavirus: Alt om udviklingen, symptomer og behandling

Dykkere gør deres livs fund i undersøisk hule

Vilde skanninger: Hemmelighederne under Stonehenge afsløret