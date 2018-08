Nye apps fra NASA: Nu kan du også give den som astronaut

Hvis dit eget rumskib er på værksted, har NASA et forslag, du kan bruge uden at forlade sofaen.

Et klik, og så er du astronaut. Sådan da.

NASA har i hvert fald udviklet to sjove apps, der for manges vedkommende nok er det tætteste, man kommer på at blive ægte astronaut. Det skriver NASA i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

De to apps, der er udviklet i anledning af NASA’s Spitzer rumteleskops 15 års jubilæum, består af en selfie-app og en virtual reality-app.

Med selfie-appen, NASA Selfies, kan du tage billeder af dig selv i en rumdragt eller foran vilde kosmiske fænomener og steder, som man normalt ikke lige har adgang til - for eksempel lige midt i Mælkevejen.

Virtual reality-appen, NASA's Exoplanet Excursions, giver dig mulighed for at gå på opdagelse i exoplanetsystemet TRAPPIST-1.

TRAPPIST-1 er for langt væk fra Jorden, til at man kan se det gennem et normalt teleskop, og derfor giver appen en ret unik mulighed for at undersøge exoplaneterne, der er skabt ud fra data, som er indsamlet af Spitzer rumteleskopet.

NASA har også lavet en 360 grader video på YouTube, så du kan undersøge TRAPPIST-1 fra computeren.

Lige nu florerer hashtagget #NASASelfie allerede på de sociale medier, i tilfælde af at du vil dele dit selfie med andre rum-freaks.

