Nye billeder afslører enormt udslip af kulilte fra Amazonas

Hvis kulilten bliver presset ned i lavere luftlag, kan den være sundhedsskadelig for mennesker.

NASA-satellitten Aqua våger over Amazonas i disse dage.

Nu har NASA offentliggjort en række satellitbilleder, der viser, hvordan skovbrandene udleder giftig kulilte (CO) i atmosfæren. Det skriver Videnskab.dk, hvor du også kan se en animation fra NASA, der viser hvordan den enorme mængde kulilte spreder sig ud i skyer fra Sydamerika.

NASA-satellitten Aqua har målt på kulilteudledningen fra Skovbrandende i Amazonas (Illustration: NASA/JPL-Caltech)

De nye billeder viser den kulilte, som skovbrandene har udledt i atmosfæren fra 8. til 22. august i år. Skovbrandene begyndte i januar i år.

NASA har indsamlet informationen gennem instrumentet Atmospheric Infrared Sounder (AIRS), der kan måle koncentrationer af kulilte i atmosfæren i op til 5.500 meters i højde.

Farverne viser koncentrationen af kulilte i ‘parts per billion volume (ppvb)’, der kan oversættes til ‘kubikmillimeter af gassen per kubikmeter atmosfærisk luft’.

'Grøn viser koncentrationer af kulilte ved omkring 100 enheder ppvb; gul ved omkring 120 ppbv; og mørkerød ved omkring 160 ppbv,' skriver NASA i en pressemeddelelse, hvor de også nævner, at »de lokale værdier kan være betydeligt højere.«

Kulilte er et luftforurenende stof, der kan blive i atmosfæren i op til en måned, og det spiller en betydelig rolle i forbindelse med klimaforandringerne.

NASA har kun målt på mængden af kulilte fra højder i atmosfæren, der ikke har direkte indvirkning på luftkvaliteten for de fleste mennesker i områderne lige nu.

Men den amerikanske rumfartsorganisation skriver også, at kulilten kan presses ned af vinden og potentielt skabe alvorlige konsekvenser for luftkvaliteten for mange mennesker.

I hele 2018 blev der officielt registreret 40.000 brande i Brasilien. Tallet for 2019 er allerede oppe på 73.000 skovbrande mellem januar og august, viser en optælling foretaget af Brasiliens rumfartsagentur, INPE.

Skovbrandene er sandsynligvis menneskeskabte.

