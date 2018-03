Nye fund: Klimaforandringer fik mennesker til at udvikle sig

Forhistoriske klimaforandringer var en del af årsagen til, at mennesker udviklede sig socialt og begyndte at handle med hinanden hen over større afstande, siger forskere

En million år har åbenbaret sig for et hold arkæologer, der foretager udgravninger i landskabet omkring Olorgesailie i Kenya.

De mange jordlag afslører blandt andet, at mennesket sandsynligvis har udviklet avanceret social adfærd med handel 100.000 år tidligere, end man hidtil har troet. Det skriver BBC ifølge Videnskab.dk

Klimaforandringer kan have spillet en afgørende rolle for den udvikling, mener arkæologerne.

- Teknologisk har tingene ændret sig meget langsomt, hvis overhovedet, over hundredetusinder af år, siger Rick Potts fra Smithsonian Institution til BBC ifølge Videnskab.dk.

Men for 500.000 år siden ændrer alt sig:

Hele regionen rammes i en lang periode af store klimaforandringer.

I jordlagene er 180.000 års aflejringer forsvundet på grund af erosion, kan arkæologerne se i dag.

Det påvirker både plante- og dyreliv, men det påvirker også måden mennesket lever - og det sætter gevaldigt fart på vores udvikling:

• Nye værktøjer opstår for cirka 315.000 år siden, nemlig små skarpe blade, der er lavet af mørkt vulkansk glas, og som kan monteres for enden af spyd eller pile.

• Mennesket begynder i højere grad at interessere sig for disse skarpe flækker, frem for håndøkser, der er blevet formet ud af sten.

De nye værktøjer kræver nye materialer, og det udfordrer menneskets forhold til transport.

Før blev op mod 98 procent af de sten, man brugte til at lave værktøjer, hentet inden for en radius af 5 km - nu rejser man pludselig mellem 25 og 95 km for at skaffe materialer som det vulkanske glas.

Undervejs har man så mødt andre rejsende grupper, som man har interageret og handlet med.

