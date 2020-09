Nyeste forskning: Bliv klogere på din hund

Der er måske mere om den gamle talemåde, at hunde ligner deres ejere, end som så. I hvert fald opfatter hundes hjerner på nogle områder tale, ligesom menneskers hjerner opfatter tale. Det viser et studie ifølge Science Alert, skriver Videnskab.dk.

Når menneskehjernen opfatter tale, går det først gennem den højre hjernehalvdel, som registrerer tonelejet i det sagte, over i venstre hjernehalvdel, som analyserer betydningen.

Nu ved forskere, at det samme ‘forståelseshierarki’ gør sig gældende for hunde, skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Ved at rose hundene med velkendte ord som ‘dygtig’, i både glade og neutrale tonelejer, kunne forskerne se, at hundene først registrerede de simple, følelsesmæssige signaler og derefter de mere komplekse, indlærte ord.

Læs mere på Videnskab.dk: Din hund forstår bogstavelig talt, hvad du siger

Hunde har, ligesom eksempelvis fugle og hvaler, en slags sjette sans, peger et nyt studie på.

Denne sans hedder ‘magnetoreception’ og gør, at de tilsyneladende kan orientere sig efter Jordens magnetfelt og bruge det til at finde vej over lange distancer, skriver Science Alert ifølge Videnskab.dk.

Men det magnetiske kompas kræver lidt kalibrering, og derfor vil hunden nogle gange løbe 20 meter i lige linje langs Jordens nord-syd-akse, uanset hvor den skal hen, før den vender snuden den rette vej hjemad, ifølge studiet.

Studiet, der er udgivet i tidsskriftet eLife, blev foretaget ved at sætte GPS-trackere på 27 hunde, som over 662 ekspeditioner blev sluppet løs i nogle skove for at løbe rundt, for i sidste ende at skulle finde tilbage.

Det skete primært ved at snuse sig frem til, hvor de kom fra i første omgang, men en tredjedel af tiden valgte hundene en helt anden rute hjem, som viste sig at være ved hjælp af dens ‘magnetoreception’, skriver Science Alert ifølge Videnskab.dk.

Læs mere på Videnskab.dk: Har hunde godt af at spise vores madrester?

En hunds alder i menneskeår er lidt mere kompleks end den tidligere gængse metode med bare at omregne et menneskeår til at være syv hundeår.

Faktisk ældes vores firbenede følgesvende med forskellige fart, alt efter hvor langt i livet de er.

Hemmeligheden ligger i hundenes celler.

Som hvalpe ældes hunde ekstremt hurtigt, og allerede som 1-årige har de gennemgået samme celleforandring som et 30-årigt menneske. Men som de bliver ældre, forandres deres celler langsommere og langsommere.

I takt med at både mennesker og hunde (og andre organismer) ældes, tilføjes kemikaliet metyl til vores DNA, som lukker ned for visse funktioner uden at ændre på selve DNA’et.

Ved at kortlægge denne ‘metylering’, kunne forskerne regne hundenes biologiske alder ud.

Andre artikler på Videnskab.dk

Hunde ligner faktisk deres ejere – i hvert fald når det kommer til vægten

Ulydige overfor 'mor' og 'far': Hunde går også igennem teenagealderen, peger forskning på

Lufter du din hund nok?