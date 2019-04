Nyfødt dreng har dna fra tre forældre

Et æg fra moderen, sæd fra faderen og et yderligere æg fra en kvindelig donor.

Det er, hvad to fertilitetsklinikker i Spanien og Grækenland har brugt til at hjælpe en 32-årig græsk kvinde med at få et barn.

Det er sket via en ny form for reagensglasbehandling, skriver BBC ifølge Videnskab.dk.

Kvinden havde tidligere gennemgået fire 'normale' reagensglasbehandling, men uden succes.

Lægerne bag den nye metode kalder det »medicinsk historie«, og ifølge BBC har drengen, der kom til verden 9. april, en anelse genetisk ophav fra den anden kvinde.

Læs også på Videnskab.dk: Forskere: Fingre afslører længden på penis

Selve metoden kaldes eksperimentel IVF, som står for 'In Vitro Fertilisation', og på dansk går under betegnelsen 'reagensglasbehandling'.

Videnskab.dk har tidligere skrevet om et andet eksempel på, at et barn blev til ved hjælp af dna fra tre mennesker - det kan du læse om i artiklen Professor: Barn med DNA fra tre forældre er 'bekymrende'.

Metoden er oprindeligt blevet udviklet til at hjælpe familier, som lider af en dødelig form for sygdom i mitokondrierne, som er kroppens energikraftværker. Denne arvelige gensygdom går typisk i arv fra moderen til barnet.

Under en normal behandling tages moderens æg ud fra æggestokkene og befrugtes med mandens sæd, men i dette tilfælde er der således blevet anvendt mitokondrie-dna fra et tredje æg, der stammer fra en anden kvinde.

Læs også på Videnskab.dk: Tag testen: Er du klog nok til universitetet?

Fertilitetsbehandlere ser derfor muligheder i den nye form for reagensglasbehandling.

- Vi er meget stolte af at kunne annoncere en international innovation i assisteret reproduktion, og vi er nu i en position, hvor det er muligt for kvinder, som har oplevet fejlslagne reagensglasbehandlinger, at blive gravide. Det samme gælder med kvinder, som har den sjældne mitokondriesygdom. De kan nu få et barn, som er rask, fortæller Doktor Panagiotis, som står i spidsen for fertilitetsklinikken 'The Institute of Life' i Athen, til BBC.

Den nye behandling blev først udviklet i Newcastle i 2018, og flere britiske læger er kritiske overfor brugen af metoden til at afhjælpe nedsat frugtbarhed.

I artiklen beskriver lægerne, at man endnu ikke kender til, hvorvidt der er en risiko forbundet med at gøre brug af behandlingen.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Stort mysterium i ørkenen er endelig løst

Isbjerg har vendt bunden i vejret: Se de fantastiske billeder af 'krystal-paladset'

Se billederne: 'Skjult verden' opdaget i Australien