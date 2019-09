Nyopdaget art er verdens største padde

Den kinesiske kæmpesalamander må i dén grad siges at leve op til sit navn. Den kan nemlig blive næsten 2 meter lang, hvilket gør den til én af verdens allerstørste amfibier (padder).



Tidligere har man troet, at der kun fandtes én art af den gigantiske padde, men nu har ny forskning afsløret hele tre forskellige genetiske linjer.



Det skriver The Independent ifølge Videnskab.dk.

De nu tre forskellige arter - Andrias davidianus, Andrias sliogi og den nyeste opdagelse, der endnu ikke har fået et navn - er nemlig tilstrækkeligt genetisk forskellige til at repræsentere separate arter, viser en analyse fra Zoological Society of London (ZSL) og Natural History Museum.

Den kinesiske kæmpesalamander lever i - ja, du gættede rigtigt – Kina, og er på trods af sin enorme størrelse faktisk ret tæt på at uddø. Dens kød betragtes som en delikatesse i Kina, skriver The Independent, og padden er historisk set blevet brugt til medicinske formål.



Læs mere på Videnskab.dk: Hvad er en art egentlig?

Krybskytter og manglende habitat udgør også store trusler for den ikke-så-lille padde.

Nu håber forskerne, at deres opdagelse kan være med til at redde de truede arter fra at uddø.

»Vores resultater viser, at der skal indføres skræddersyede bevarelses-foranstaltninger, der bevarer den genetiske integritet for hver enkelt art,« fortæller Melissa Marr, forsker ved Natural History Museum, til The Independent.

Forskerne anslår, at de kinesiske kæmpesalamander udviklede sig til 3 forskellige arter for mellem 3,1 og 2,4 millioner år siden.

Studiet om den nye kæmpesalamander er udgivet i det videnskabelige tidsskrift Ecology and Evolution.

Andre artikler på Videnskab.dk:



Hvorfor væmmes vi ikke ved sex?

Sådan forvandler du vand til whisky

Test: Hvor god er du til norsk og svensk?