Nyopdaget planet varsler dyster fremtid

Heldigvis har vi fem milliarder år at løbe på

Et nyopdaget himmellegeme giver os måske et indblik i den dystre skæbne, der venter vores egen planet om milliarder af år. Det fortæller britiske forskere, skriver National Geographic ifølge Videnskab.dk.

Forskerne opdagede mini-planeten ved at analysere forskellige bølgelængder af lys, der kom fra gasringen rundt om en såkaldt ‘hvid dværg’ - en stjerne, der er brændt ud.

Metoden gjorde det muligt for forskerne at finde en lille farveændring i ringen, når den bevægede sig længere væk fra eller tættere på Jorden.

Ud fra farveændringen konstaterede forskerne, at der formentlig var en ’planetesimal’ i kredsløb i gasringen. Planetesimaler er små, faste objekter, som mange astronomer mener er forløbere for ’rigtige’ planeter.

Fundet er interessant, fordi det potentielt kan vise os noget om vores eget solsystem, fortæller forskerne med astrofysiker og postdoc fra University of Warwick Christopher Manser i spidsen.

Hvis denne planetesimal engang har lignet Jorden – som Christopher Manser tror - så ser udsigterne for Jorden nemlig lidt nedslående ud.

Efter den hvide dværg begyndte at løbe tør for brændstof og udvide sig, begyndte den intense tyngdekraft at ødelægge enhver planet i nærheden.

Det meste af planeternes materiale i det fjerne solsystem er blevet til ringe af fast materiale, og kun de hårde kerner i planeterne er tilbage.

Manser mener, det er den samme skæbne, Jorden vil møde om fem milliarder år.

Helt så dystert ser professor i astrofysik, Lisa Kaltnegger fra Cornell University, der ikke har deltaget i studiet, dog ikke på det.

Hvis planeter, der er i kredsløb om hvide dværge, skulle støde sammen, så kan de på sigt danne nye, stabile planeter, påpeger hun over for National Geographic, skriver Videnskab.dk.

Hendes forskning peger endda på, at sådanne planeter kan være beboelige.

